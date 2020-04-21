يوفنتوس يسعى لتعزيز خط هجوم بمهاجم نابولي

يستهدف نادي يوفنتوس ضم البلجيكي، درايس ميرتنز، مهاجم نابولي، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل تعزيز خط هجوم الفريق.

أشارت شبكة "ميدياست" الإيطالية، أن إدارة يوفنتوس تناقشت مع ممثلي المهاجم البلجيكي ميرتنز

من أجل ضمه لليوفي، حيث يرغب ماوريتسيو ساري المدير الفني ليوفنتوس ضم لاعبه السابق، عندما كان مدربًا لنابولي، معه بالفريق، والذي كان له تأثير كبير على ميرتنز وتطوير إداءه الهجومي.

و يصارع يوفنتوس أندية مثل مانشستر يونايتد وتشيلسي وأرسنال وإنتر ميلان على ضم ميرتنز، الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري، وسيكون انتقال حر بالصيف المقبل، حيث لم يجدد عقده مع نابولي حتى الأن.