رين الفرنسي يحدد سعر نجمه

حدد نادي رين الفرنسي سعر لاعب الشاب المتألق، إدورادو كامافينجا، لمن يرغب بشراءه، وسط اهتمام كبير من نادي ريال مدريد الإسباني.
أشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن كامافينجا يعد هدفًا للنادي المرينجي، ويرغب بضمه في ظل سياسة الناديالإسباني بضم اللاعبين المواهب الشباب من أجل بناء فريق للمستقبل.
وأضافت الصحيفة، أن رين حدد شروطه لبيعه لريال مدريد، الأول مبلغ 60 مليون يورو من أجل التخلي عن خدماته، وتابعتالصحيفة، أن شرط نادي رين الثاني هو ترك اللاعب لمدة عام مع فريقه على سبيل الإعارة بالموسم المقبل، مشيرة إلى أن ريال مدريد يرفض دفع القيمة المالية المطلوبة من النادي الفرنسي، وسيحاول تخفيضه الرقم المطلوب.
ويحظى اللاعب صاحب الـ17 عامًا باهتمام من نادي باريس سان جيرمان وليفربول من أجل ضمه.
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