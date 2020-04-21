عضو اتحاد اليد يكشف آخر استعدادات مصر لتنظيم المونديال

قال الدكتور محمود العدل عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد،أن حجم انجاز خرافي يبذل الآن في جميع ملاعب كرة اليد في مصر ، ورغم أن العمل يسير بخطوات أقل من الفترة السابقة نظرا لاعتبارات الأمان وعدم وجود كثافة عددية في المواقع إلا أن أقل ما يوصف أن ما يحدث انجاز .
وقال العدل في تصريحات له "إنه بدون مبالغة كل ساعة يتغير المشهد ويتطور في نفس المكان او الموقع ، وأن من
وأوضح انه يتوقع أن يتم تسليم الملاعب في مواعيدها ولكن ما قد يسبب بعض التاخير بعد الخامات التي يتوقف عليها العمل والمفترض ان تصل او تستورد من الخارج وهو المعطل بسبب توقف حركةالطيران.
وعن حجم الانجاز في الصالات الاربعة المقرر إستضافتها للمونديال جاء علي النحو التالي حسب تصريحات رئيس لجنة التفتيش علاء السيد ، صالة العاصمة الادارية والتي تتسع لسبعة الاف وخمسمئة مشجع وتم انجاز ٩٥٪ من الاعمال بها ، اما صالة اكتوبر فوصل الي ٧٢٪ من حجم الانشاءات والتي تتسع لسبعة اللاف وخمسمئة مشجع.
وصالة برج العرب بالاسكندرية وتتسع لخمسة الاف وخمس مئة مشجع ، وتم إنجاز ٧٥٪ من أعمال البناء بها ، واخيرا صالة ستاد القاهرة وهي الاكبر وتتسع ل١٦ الف مشجع فهي من الاساس موجوده ولكن يتم تغيير السقف وبعد التعديلات المطلوبة دوليا.
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