هل يتولى ماسيمليانو أليجري تدريب نيوكاسل الإنجليزي؟

يأمل نيوكاسل يونايتد تحت القيادة الجديدة “المتوقعة” في ضم المدرب الإيطالي “ماسيمليانو أليجري” من أجل الإشراف على المشروع الجديد لفريق شمال غرب إنجلترا.

وأوضحت شبكة “سكاي سبورتس” البريطانية أن صندوق الاستثمار السعودي دفع مبلغًا لمالك نيوكاسل “مايك أشلي” كدفعة أولى، من قيمة مبلغ 350 مليون لشراء 80٪ من أسهم الماجبايس، وتم تبادل أوراق الملكية، قبل تقديمها إلى الاتحاد الإنجليزي للتصديق عليها.

وتشير الشائعات في السعودية إلى أن صندوق الاستثمار السعودي جهّز بالفعل خطته لقيادة مشروع نيوكاسل “المستقبلي”، تحت إشراف ولي العهد السعودي “محمد بن سلمان”، الذي يُقال وفق التقارير أنه سيسند مهمة رئاسة النادي إلى “ياسر الرميان” رئيس صندوق الاستمار.

وسيكون نادي نيوكاسل هو أول استثمار سعودي -حكومي- في الأندية الأوروبية، على الطريقة الإماراتية في مانشستر سيتي والطريقة القطرية مع باريس سان جيرمان.

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وسبق وكان لرجل الأعمال السعودي الأمير “عبد الله بن مساعد” تجربة فردية في الاستثمار بامتلاك نادي شيفيلد يونايتد، الذي يُقدّم نجاحات حالية في البريميرليج، وكذلك رئيس هيئة الترفيه “تركي آل الشيخ” الذي اشترى نادي ألميريا الإسباني.

هل يتولى ماسيمليانو أليجري تدريب نيوكاسل؟

وأذاعت شبكة “ESPN” أن الاختيار وقع على مدرب يوفنتوس الراحل بنهاية الموسم الماضي “أليجري”، من أجل بناء الفريق الجديد لملعب “السان جيمس بارك”، والذي من المنتظر أن يعود لأمجادعلى أيدي السعوديين.

وتحدثت الصحف الإنجليزية ومنها “الصن” عن تخصيص ميزانية قيمتها 250 مليون جنيه استرليني تحت تصرف الإيطالي، وهذا من أجل تدعيم صفوف تشكيلته، وستكون أول التدعيمات من نصيب مهاجم باريس سان جيرمان “ماورو إيكاردي” وجناح نابولي “ديريس ميرتنس”.

وتنتظر جماهير الماجبايس بفارغ الصبر اكتمال الصفقة، حيث يستبشرون خيرًا بالقيادة السعودية، التي من المنتظر أن تنقلهم من فريق وسط في إنجلترا، إلى أحد أكبر أندية القارة العجوز، تمامًا كما حدث منذ عقد مع نادي مانشستر سيتي تحت الملكية الإماراتية.