شكرا لقرائتكم خبر عن عرض خرافى من باريس سان جيرمان لـ«نيمار» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سيقدم باريس سان جيرمان عرضا خرافيا إلى نجمه البرازيلى، نيمار دا سيلفا، من إجل إثنائه عن التفكير فى العودة إلى برشلونة.

ووفقًا لصحيفة «موندو ديبورتيفو» سيعرض البرازيلى ليوناردو، المدير الرياضى لسان جيرمان، على نيمار عقدًا جديدًا يمتد حتى صيف 2025، بمقابل مادى يصل إلى 38 مليون يورو فى الموسم الواحد، وهو رقم لن يستطيع برشلونة بالتأكيد دفعه لراقص السامبا.

ويسعى سان جيرمان لاستغلال الأزمة المادية، التى يعانيها النادى الكتالونى حاليا، بسبب انتشار فيروس كورونا، من أجل إقناع نيمار بالتجديد.

ويعتبر نيمار هدفًا أساسيًا لبرشلونة فى الصيف المقبل، رغم الأزمة الاقتصادية الطاحنة، التى ضربت معظم الأندية الأوروبية مؤخرا. إلا أن النادى الكتالونى يخطط لحسم الصفقة، من خلال المقايضة بعدد من لاعبيه، لكن يبدو أن باريس سان جيرمان لا توجد لديه نية للتفاوض.