شكرا لقرائتكم خبر عن أرسنال يتحصن خوفًا من رحيل «أوباميانج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بدأ نادى آرسنال التحرك من أجل تأمين خط هجومه فى ظل عدم وضوح الرؤية بشأن مستقبل النجم الجابونى أوباميانج داخل ملعب الإمارات. وبحسب صحيفة «ميرور» الإنجليزية، فإن أرسنال غير متأكد من بقاء أوباميانج لنهاية عقده فى الصيف المقبل، بعدما كثرة تصريحاته أخيرا عن رغبته فى تغيير وجهته، بالإضافة لاهتمام أتلتيكو مدريد بخدمات ألكسندر لاكازيت.

وأوضحت الصحيفة أنه أمام هذه المتغيرات، دخل المهاجم الدولى الإسبانى رودرجيو مورينو، نجم فالنسيا، حسابات آرسنال لتدعيم خط هجومه، فى الانتقالا المقبلة. وارتبط اسم رودريجو بالرحيل إلى برشلونة الصيف الماضى، خاصة بعد إصابة لويس سواريز وعثمان ديمبلى، لكن الصفقة لم تتم، ولهذا السبب، ينوى آرسنال التواصل مع فالنسيا لمعرفة موقفه من بيع مهاجمه صاحب الـ 29 سنة.

وأشارت الصحيفة إلى أن بيتر ليم، مالك فالنسيا، مستعد لبيع رودريجو، بما لا يقل عن 50 مليون يورو، حيث يملك رودريجو مورينو شرطًا جزائيًا فى عقده مع فالنسيا بقيمة 100 مليون يورو.