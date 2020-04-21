شكرا لقرائتكم خبر عن ديوكوفيتش: لا أنتظر دعمًا جماهيريًا أمام فيدرر أو نادال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق نجم التنس الصربى نوفاك دوكوفيتش المصنف الأول عالميًا، على عدم حصوله على الدعم الجماهيرى، عند مواجهة أى من روجر فيدرر أو رافائيل نادال.

وقال ديوكوفيتش فى بث مباشر على موقع «إنستجرام» إلى جانب السويسرى ستان فافرينكا: «فى معظم الأماكن، لا أنتظر الحصول على معظم الدعم الجماهيرى عند مواجهتهما (فيدرر ونادال)».

وأضاف: «يتمتع الثنائى بكاريزما كبيرة، بجانب أنه ثنائى لطيف ومتواضع، كما أنهما بطلان عظيمان تركا بصمة كبيرة فى رياضتنا، أنا جزء من عصرهما، وبالتالى من جانب أنا محظوظ للغاية ومن جانب آخر لست محظوظًا».

ويتطلع ديوكوفيتش لتقوية أسلحته فى فترة التوقف الحالية، فعلى الرغم من عدم توفر الكثير من الخيارات أمامه بشأن التدريبات البدنية، إلا أنه قرر الاستفادة من التوقف فى تقوية الجانب الذهنى.

يذكر أن ذلك البث المباشر، أتى مباشرة عقب يوم واحد من البث المباشر الذى شارك فيه المصنف أول عالميًا إلى جانب البريطانى أندى موراى.

فى سياق آخر، شكك لاعب التنس الأسترالى جون ميلمان، فى المبادرة التى يخطط لها «الثلاثة الكبار» نوفاك ديوكوفيتش، ورافايل نادال، وروجيه فيدرر، لدعم اللاعبين المحترفين فى المراكز المتأخرة فى التصنيف العالمى.

وكتب ميلمان، المصنف 43 على العالم، على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر»: «إذا كان الاهتمام بمساعدة اللاعبين المصنفين من المراكز الـ250 إلى 700 على العالم، لماذا احتاج الأمر لوباء عالمى لإدراك هذا؟ بالتأكيد على مدار عدة سنوات من زيادات كبيرة فى الجوائز ربما كان ينبغى أن نقسم الحصة قليلا».

ولكن بطولات الجائزة الكبرى الأربع (جراند سلام)، مؤخرا، قامت بزيادة القيمة المالية التى يحصل عليها اللاعبون الذين يخسرون فى الدور الأول.

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ونشرت صحيفة «ليكيب» الفرنسية خطابا لديوكوفيتش، الذى يترأس مجلس لاعبى الرابطة العالمية للاعبى التنس المحترفين، يدعو فيه المصنفين المائة الأوائل للتبرع بمبالغ متفاوتة، بينما سيقوم هو وبقية المصنفين الخمسة الأوائل بالتبرع بـ30 ألف دولار، وسيكون ميلمان مطالبا بالتبرع بعشرة آلاف دولار.

وستأتى مساهمات أخرى من البطولات الأربع الكبرى والبطولة الختامية لموسم الرابطة العالمية للاعبى التنس المحترفين بهدف منح اللاعبين المصنفين من المراكز الـ250 وحتى 700 عشرة آلاف دولار لكل لاعب، وهو الأمر الذى يتطلب 4.5 مليون دولار.