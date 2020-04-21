شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاتحاد الألمانى: كرة القدم ستفقد قلبها بسبب غياب الجماهير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دعا فريتس كيلر، رئيس الاتحاد الألمانى لكرة القدم، الجماهير إلى تفهم مساعى الاتحاد إلى استئناف الموسم عبر مباريات بدون مشجعين، حيث يأتى ذلك بعد انتقادات وُجِّهَتْ إلى كيلر من أوساط الجماهير. وكتب كيلر، 63 عاما، فى مقال له بمجلة «كيكر» الألمانية الرياضية، أنه يتفهم المخاوف، لكنه حذر من أن نتيجة التخلى عن هذه الفكرة يمكن أن تتمثل «فى عدم تمكن بعض الجماهير من الذهاب إلى مباريات لناديهم لاحتمال عدم وجوده قريبا»، وأضاف « لا نريد أن نفقد أى ناد».

كان اتحاد لجماهير الكرة، قد أعرب مرارا عن رفضه استئناف الموسم بدون جمهور، وكتب كيلر: «ندرك جيدا أن كرة القدم بدون جمهور تفقد قلبها، وأعرف من خلال محادثات وردود من منظمات للجماهير مدى تألم الجماهير من عدم تمكنها من تشجيع نواديها فى الاستاد». وتناقش أندية رابطة الدورى الألمانى (36 ناديا) يوم الخميس المقبل كيفية المضى قدما فى الموسم أثناء جائحة كورونا.

تجدر الإشارة إلى أن الموسم الكروى متوقف فى ألمانيا حاليا بسبب كورونا حتى نهاية إبريل الجارى. وقال كيلر: «هذا الأسبوع، سيتم وضع محددات مهمة لكيفية سير الأمور قدما فى الدوريات الثلاثة الأولى للمحترفين فى ألمانيا، وسيكون لهذا أيضا تأثيرات إيجابية على كرة قدم الهواة».

ويسعى كيلر إلى وضع قواعد موحدة للدرجتين الأدنى «لتقدم المساعدة بسرعة وبدون بيروقراطية».