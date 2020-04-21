شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اليويفا: هناك خيارات لاستئناف المسابقات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد ألكسندر سيفرين رئيس الاتحاد الأوروبى لكرة القدم (يويفا)، أن تأخر نهاية الموسم الكروى الحالى سيكون مشكلة كبيرة وأمرا صعبا للغاية لما سيتركه هذا من آثار على الموسم الجديد 2020-2021.

وتوقفت فعاليات الموسم الحالى منذ مارس الماضى، بسبب أزمة تفشى فيروس كورونا المستجد.

وأوضح سيفرين، فى تصريحات نشرتها صحيفة «كورييرى ديلا سيرا» الإيطالية، «ليس هناك موعد نهائى محدد. ندرس خيارات عدة بشأن موعد انتهاء المسابقات هذا الموسم وهو ما يعتمد دائما على موعد استئناف المنافسات».

ورغم هذا، سيكون استكمال الموسم بين شهرى سبتمبر وأكتوبر المقبلين صعبا للغاية.

وعما إذا كان من الممكن أن يمتد الموسم الحالى للشهور الأخيرة من 2020 حسبما أشار جابرييل جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالى للعبة، قال سيفرين: «أرى أنه صعب للغاية، سيترك هذا أثرا هائلا على موسم 2020-2021»، ومنح يويفا الأولوية لاستكمال منافسات بطولات الدورى المحلية.

وكان اليويفا قرر تأجيل جميع مباريات بطولتى دورى الأبطال الأوربى والدورى الأوروبى «حتى إشعار آخر».

وأعرب سيفرين عن اعتقاده بأن البطولات المحلية وكذلك المنافسات الأوروبية المتوقفة يمكن أن تُستكمل حتى وإن أقيمت المباريات بدون جماهير، مشيرا إلى أن استئناف المسابقات سيجلب لمنازل المشجعين «مشاعر وسعادة يحتاجون إليها بشدة».

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وأضاف: «إننى متفائل بطبعى. أعتقد أن هناك خيارات يمكن أن تسمح لنا باستئناف المسابقات المحلية والأوروبية واستكمال هذه الفعاليات». وأوضح سيفرين: «من المبكر أن نقول إننا لن نستطيع استكمال الموسم. أثر هذا سيكون مروعا على الأندية وبطولات الدورى المحلية. يمكننا إنهاء الموسم، لكننا يجب أن نحترم قرارات السلطات وننتظر تصريحا باستئناف اللعب».