شكرا لقرائتكم خبر عن نابولي يطلب 50 مليون يورو للاستغناء عن نجمه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرفض نادي نابولي الإيطالي فكرة الاستغناء عن نجم الفريق أركاديوش ميليك بأقل من 50 مليون يورو، في الوقت الذي يحظى فيه باهتمام عدد من الأندية التي ترغب في ضمه الصيف القادم.

وحسب «سبورت إيطاليا»، فإن اللاعب البولندي يجذب اهتمام ناديي يوفنتوس وأي سي ميلان، بينما يقترب عقده من نهايته إذ يتبقى فيه قرابة عام واحد فقط.

وسيكون بإمكان أركاديوش ميليك التوقيع مجانًا لأي ناد خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة على أن يتمم انتقاله في صيف العام القادم.

وخاض «ميليك» 22 مباراة مع نابولي هذا الموسم بجميع البطولات سجل خلالها 12 هدفًا.