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هدف «جميل» ترند تويتر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عمر أمانات - جدة

تربع اسم قائد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم وفريق الاتحاد، قلب الدفاع السابق، أحمد جميل، على قمة ترند منصة التواصل الاجتماعي (تويتر)، بسبب إجابة عدد كبير من جماهير الكرة السعودية على سؤال تم طرحه، بعد عرض هدف التعادل الحاسم الذي أحرزه أحمد جميل للأخضر في مرمى المنتخب الكوري الجنوبي في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع، وكان من أهم أسباب تأهل المنتخب للمرة الأولى إلى نهائيات كأس العالم عام 1994، والتي جرت في أمريكا.

ووضع الحساب سؤالا: من صاحب هذا الهدف التاريخي؟، ليجيب آلاف المغردين باسم السد العالي أحمد جميل.

وأعاد عرض هدف أحمد جميل للذاكرة ترديد سيرة اللاعب كنجم كبير ومدافع صلد أحرز عددا من الأهداف المهمة مع المنتخب ولفريقه الاتحاد في مختلف البطولات، وكان جميل يتميز بإجادته للضربات الرأسية والارتقاء عاليا.