شكرا لقرائتكم كريم العراقي: الاحتراف في اوروبا هدفي .. وادارة المصري رفضت عرضا برتغاليا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل آكد كريم العراقي ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، أن هدفه الأساسي هو الاحتراف في اوروبا ، مشيراً إلي إدارة النادي رفضت عرض من أحد الاندية في البرتغالية في يناير الماضي .

وقال العراقي، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "اون تايم سبورتس":طموحي في الفترة المقبلة هو الاحتراف، تلقيت عرض رسمي من أحد أندية الدوري البرتغالي، في يناير الماضي، ولكن النادي المصري تمسك باستمراري، بسبب ازمة القيد، واحترمت وجهة نظر ادارة النادي".

وطالب كريم العراقي من الشعب المصري إتباع إرشادات وزارة الصحة لمجابهة فيروس كورونا ، مؤكداً أن الأزمة خطيرة علي جميع الدول ويجب أن نتعامل بجدية مع الأمر ، مضيفا اتوقع الغاء الدوري هذا الموسم، لأن فيروس كورونا، أزمة عالمية وأرواح الناس هى الأهم.

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وأضاف ، الفريق يواجه سوء توفيق هذا الموسم ، حيث دائماً نتواجد في المربع الذهبي للدوري لمدة اربع سنوات ووصلنا لنهائي كأس مصر"، موضحاً :"الأهم أن نعلاج السلبيات سريعا، لكي نظهر بمستوى متميز حال عودة مسابقة الدوري الممتاز".

وقدم كريم العراقى ظهير أيمن المصرى البورسعيدى، اعتذار رسمى للاعبى ومسئولى الفريق البورسعيدى، بسبب تصريحاته في الإعلام خلال الأيام الماضية.

وكان كريم العراقى خرج فى بعض وسائل الإعلام يؤكد ترحيبه بالانتقال للأهلى، وأنه سيكون الخليفة الشرعى لأحمد فتحى ظهير أيمن الأهلى المنتقل مؤخرا لبيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وهو ما أدى لوجود حالة من الغضب داخل بورسعيد وبين عدد من اللاعبين بسبب تصريحات اللاعب، خاصة أنه مازال مرتبطا بتعاقد رسمى مع النادى البورسعيدى ولا يحق له الحديث فى ذلك الأمر.