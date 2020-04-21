شكرا لقرائتكم كارتيرون يضع برنامج تدريبي مكثف للاعبي الزمالك خلال شهر رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل إستقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك على وضع برنامج تدريبي مكثف للاعبي الفريق خلال شهر رمضان المعظم والذي يبدأ الجمعة المقبل، ينفذه اللاعبون خلال فترة الحظر المنزلي بسبب انتشار فيروس كورونا.

ويبحث كارتيرون مع معاونيه إمكانية رفع معدل التدريبات في رمضان بحيث يؤدي اللاعبون التدريبات المنزلية صباحا وبعد الإفطار قبل موعد حظر التجول، لتفادي هبوط معدلات اللياقة البدنية للاعبين بسبب الصيام وتغيير البرنامج الغذائي.

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من ناحية اخري كشف أسامة فرحات وكيل اعمال النيجيري معروف يوسف لاعب الزمالك المعار الي المقاولون العرب، ان اللاعب النيجيري يرفض العودة للزمالك وإعادة اعارته مرة أخرى مثلما حدث معه الموسم الماضي في الدوري العراقي والموسم الحالي في المقاولون العرب.

وقال وكيل معروف يوسف في تصريح خاص لـ " الخليج 365" : كل موسم يقوم الزمالك باقناع معروف يوسف بالتجديد موسم للزمالك واعارته لاي نادي علي ان يعود في يناير وهو ما لم يحدث علي مدار الموسمين المقبلين، مضيفا ان معروف يوسف سيجدد للزمالك في حالة قيده بقائمة الفريق ، او السماح له بالرحيل عن طريق البيع النهائي لأي فريق في ظل العروض التي تلقاها لاعب الوسط النيجيري عقب تألقه مع المقاولون العرب هذا الموسم وحصوله علي لقب افضل محترف في الدوري العراقي الموسم الماضي.