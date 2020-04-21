شكرا لقرائتكم لوكاكو: أعراض كورونا ضربت أغلب لاعبي إنتر ميلان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف البلجيكي الدولي روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان الإيطالي عن معاناة أغلب زملائه في الفريق من أعراض فيروس كورونا المستجد بعد إجازة عيد الميلاد (الكريسماس). وأوضح في فيديو عبر شبكة "إنستغرام" يوم الثلاثاء: كل اللاعبين عانوا من السعال والحمى. وأشار إلى أن زميله المدافع السلوفاكي ميلان سكرينيار كاد أن يغيب عن الوعي خلال المباراة أمام كالياري في 26 يناير الماضي. وقال: حصلنا على راحة أسبوع في ديسمبر وبعد عودتنا أقسم أن 23 من أصل 25 لاعبا عانوا من التعب، ليست مزحة، لعبنا أمام كالياري وفي آخر 25 دقيقة اضطر سكرينيار لمغادرة الملعب ولم يتمكن من استكمال المباراة وكاد أن يغيب عن الوعي.

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