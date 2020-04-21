شكرا لقرائتكم خبر عن الخماسي الحديث يجهز كشف الحافز الرياضي لإرساله الي وزارة الرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجهز اتحاد الخماسي الحديث برئاسة شريف العريان ، كشف بأسماء اللاعبين الخاص بالحافز الرياضي لإرساله إلي وزارة الشباب والرياضة في مطلع شهر مايو المقبل من أجل صرفه.

ومن جانبه ، أكد شريف العريان أن الحافز الرياضي لا يمثل مشكلة داخل اتحاد الخماسي الحديث ، نظراً لإقامة البطولات التي تخص الحافز الرياضي ، حيث أقيمت بطولة الجمهورية عمومي في أول شهر فبراير الماضي، فيما أقيمت بطولة الثنائي والثلاثي في يناير الماضي .

قام الاتحاد المصري للخماسي الحديث بإطلاق مبادرة لدعم الأسر المحتاجة من موظفين وعمال الاتحاد و عمال باليومية لتوفير أهم احتياجاتهم في الظروف التي تعيشها البلاد بسبب فيروس كورونا.

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وتهدف الحملة لتوفير الوسائل الاحترازية و المنظفات و البضائع و الاحتياجات الأساسية والمواد الغذائية للأسر الغير قادرة حيث شارك في الحملة، لاعبي المنتخب القومى الخماسي الحديث وقاموا بمناشدة جميع الاتحادات الرياضية والمدربين وأعضاء مجلس الإدارة وكل العاملين بالمجال الرياضى بالمشاركة فى المبادرة.

وتأتي مبادرة "حماية عشان أهالينا" تحت رعاية مجلس الوزراء، ويعد اتحاد الخماسي الحديث هو أول اتحاد للعبة فردية يشارك في هذه المبادرة.