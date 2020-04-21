حارس انبي السابق يقضي الحظر في "البسين"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحرص عصام محمود حارس انبي السابق ، علي قضاء فترة الحظر وتوقف النشاط الرياضي، علي خوض تدريبات علي البسين للحفاظ علي لياقته البدنية . يذكر أن عصام محمود لعب لمدة طويلة كحارس مرمى فى صفوف العديد من الأندية المصرية، وكان أبرزها مع نادى إنبى فى فترة الجيل المتألق للفريق أيام المدير الفنى الراحل طه بصرى ، بالإضافة إلي أندية وادي دجلة وليرس البلجيكي ، ثم اتجه الي المجال الاداري ، وبعدها تولى تدريب حراس المرمى فى فريق الترسانة خلال الفترة الماضية، ونجوم المستقبل ودجلة .

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عصام محمود قرر عصام محمود حارس مرمى فريق إنبى السابق، الاتجاه لتدريب حراس المرمى فى الفترة المقبلة، بعدما قضى فترة كإدارى لفريق الشباب مواليد 96 موسم الموسم الماضى. Advertisements وجاء قرار عصام محمود بالتوجه إلى المجال الفنى والتدريب ذلك لعدم التأقلم مع العمل الإدارى، حيث خاطب عصام، رئيس قطاع الناشئين بالنادى البترولى إمام محمدين والذى رحب بهذا القرار وتم تعيينه عصام محمود مدرباً لحراس مرمى أحد فرق قطاع الناشئين بداية الموسم الجديد. كان عصام محمود، قد استقال من تدريب حراس مرمي الترسانة بعد عمله فى ظروف صعبة داخل النادى خلال الفترة السابقة، والأجواء لم تساعد الجهاز الفني بقيادة هشام زكريا على تكملة المشوار مع الفريق الأزرق.

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