أمير عزمي مجاهد: البدري يمتلك فرصة ذهبية لتجديد دماء المنتخب بعد كورونا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أمير عزمي مجاهد المدرب العام للفريق الكروي الأول بنادي مصر ، أن الفرصة سانحة أمام حسام البدري المدير الفني للفراعنة لتجديد دماء الفريق خلال الفترة الحالية بعد انتهاء توقف كورونا.

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وقال امير عزمي مجاهد أن الظروف ربما لم تكن مهيئة أمام المدربين السابقين في تجديد دماء الفراعنة بالرغم من اقدام أجيري على تلك الخطوة لولا استضافة مصر لبطولة كأس الأمم الأفريقية الماضية واستجابته لمطالب اتحاد الكرة بدعوة اللاعبين أصحاب الخبرة للاعتماد عليهم في البطولة القارية التي خرجنا منها أمام جنوب أفريقيا بدور الستة عشرة.

ويتوقف النشاط الكروي في مصر والعالم بسبب تفشي فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية التي تقوم بها حكومة الدكتور مصطفى مدبولي لمنع انتشار الوباء المميت بين المصريين خلال الفترة الحالية وهو الأمر الذي يجعل اللاعبين والجميع في النشاط الكروي في عزل طوعي خوفاً من انتقال الفيروس لهم.

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