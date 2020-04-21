أمير عزمي مجاهد: البدري يمتلك فرصة ذهبية لتجديد دماء المنتخب بعد كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أمير عزمي مجاهد المدرب العام للفريق الكروي الأول بنادي مصر ، أن الفرصة سانحة أمام حسام البدري المدير الفني للفراعنة لتجديد دماء الفريق خلال الفترة الحالية بعد انتهاء توقف كورونا.
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وقال امير عزمي مجاهد أن الظروف ربما لم تكن مهيئة أمام المدربين السابقين في تجديد دماء الفراعنة بالرغم من اقدام أجيري على تلك الخطوة لولا استضافة مصر لبطولة كأس الأمم الأفريقية الماضية واستجابته لمطالب اتحاد الكرة بدعوة اللاعبين أصحاب الخبرة للاعتماد عليهم في البطولة القارية التي خرجنا منها أمام جنوب أفريقيا بدور الستة عشرة.
ويتوقف النشاط الكروي في مصر والعالم بسبب تفشي فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية التي تقوم بها حكومة الدكتور مصطفى مدبولي لمنع انتشار الوباء المميت بين المصريين خلال الفترة الحالية وهو الأمر الذي يجعل اللاعبين والجميع في النشاط الكروي في عزل طوعي خوفاً من انتقال الفيروس لهم.
جدير بالذكر أن اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، تجري مفاوضات مع مدربى المنتخبات الوطنية بهدف تخفيض رواتبهم الشهرية فى المرحلة الحالية فى ظل تعليق النشاط الكروى بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا، من ناحية، ومن ناحية أخرى كى يتم الاستفادة من المبالغ التى سيتم تخفيضها لدعم أندية القسمين الثالث والرابع التى تعانى من أزمات مالية طاحنة بعد توقف النشاط.
وحرص جهاز المنتخب الوطنى الأول بقيادة حسام البدرى، على المشاركة المجتمعية للمساهمة فى رفع العناء عن كاهل الأسر المتضررة من الظروف الصعبة الطارئة بالبلاد بسبب فيروس كورونا ، وتحمل جهاز المنتخب تكاليف 120 أسرة من متضررى تلك الأحداث.
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