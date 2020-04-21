الامارات | النصر يدرس قرار تخفيض الرواتب مع مراعاة الوضع الإنساني

شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يدرس قرار تخفيض الرواتب مع مراعاة الوضع الإنساني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد رئيس شركة النصر لكرة القدم، عبدالرحمن أبوالشوارب، أن مجلس الإدارة لم يتخذ أي قرار حتى الآن بشأن تخفيض أجور لاعبي الفريق الأول أو مدربي فرق المراحل السنية، مشيراً إلى أن مجلس إدارة النادي حاول، في الفترة الماضية، إنهاء عدد من الأمور التي كان يجب اتخاذ قرار بشأنها، ومنها المعسكرات والأمور المتعلقة بالموسم الجديد، مشيراً إلى أنه «ستتم دراسة كل هذه الأمور في الفترة المقبلة بالتشاور مع مجلس الإدارة، ومراعاة الوضع الإنساني العام الذي يعيشه العالم أجمع».

وكان اتحاد كرة القدم قد فتح الباب أمام أندية دوري الخليج العربي لتخفيض رواتب اللاعبين، من أجل التخفيف من الآثار الاقتصادية التي خلفها تجميد النشاط الرياضي، بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

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وسمح الاتحاد لأندية دوري الخليج العربي باقتطاع نسبة من الراتب الشهري لمكونات كرة القدم، لمدة مؤقتة، بنسبة لا تتجاوز 40%، على ألا يقل الراتب الأدنى للاعب بعد الاقتطاع عن 15 ألف درهم فيما يتعلق بالأندية المحترفة، وتكون نسبة تخفيض الراتب للاعبي ومدربي أندية الدرجة الأولى المؤقتة لا تزيد أيضاً على 40%، لكن على ألا يقل الحد الأدنى للراتب عن 10 آلاف درهم.

وقال أبوالشوارب لـ«الإمارات اليوم»: «لم يتخذ أي قرار خاص بتخفيض رواتب اللاعبين حتى الآن، سواء للأجانب أو المواطنين، ونعلم قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم، وسنبدأ في الفترة المقبلة الحديث عن هذا الموضوع، كما لم يتخذ مجلس الإدارة أي قرار بشأن تخفيض رواتب الموظفين في قطاع المراحل السنية أو المدربين، وستتم دراسة كل هذه الأمور في الفترة المقبلة بالتشاور مع مجلس الإدارة، ومراعاة الوضع الإنساني العام الذي يعيشه العالم أجمع».

وأضاف: «هناك مفاوضات مستمرة من أجل الاستعداد للموسم الجديد وإنهاء كل الأمور المرتبطة به، هذا ما يدور في مجلس إدارة شركة الكرة، وسيتم الحديث عن الأمور الأخرى المتعلقة بتخفيض رواتب اللاعبين أو أي شيء آخر خلال الفترة المقبلة في مجلس إدارة النادي».