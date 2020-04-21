الامارات | 57 لاعب كرة قدم أصيبوا بـ«كورونا».. خريطة "غوغل" توضح أماكن «الوباء»

شكرا لقرائتكم خبر عن 57 لاعب كرة قدم أصيبوا بـ«كورونا».. خريطة "غوغل" توضح أماكن «الوباء» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تسير وتيرة وباء كورونا إلى الانحسار بين لاعبي كرة القدم، حيث وصل عدد اللاعبين الذين أصيبوا بالمرض إلى 57 لاعباً بمختلف دول العالم، وكانت إسبانيا في مقدمة الدول من حيث العدد بالوصول إلى 18 لاعباً، ولايزال حتى الآن خمسة لاعبين يخضعون للعلاج، بينما تم شفاء 13 لاعباً، وتأتي في المرتبة الثانية إيطاليا بعدد 16 لاعباً، لايزال منهم خمسة في مرحلة العلاج.

وبلغ عدد الدول التي شهدت الإصابة بفيروس كورونا 10 دول، وما بين الإصابات الـ57، لايزال 24 لاعباً في مرحلة العلاج، بينما تم شفاء 33 حالة، وترصد «الإمارات اليوم»، في الخريطة التفاعلية المرفقة من «غوغل»، الدول العشر التي شهدت الإصابة، وتوزيع عدد الحالات.