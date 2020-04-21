شكرا لقرائتكم خبر عن 57 لاعب كرة قدم أصيبوا بـ«كورونا».. خريطة "غوغل" توضح أماكن «الوباء» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تسير وتيرة وباء كورونا إلى الانحسار بين لاعبي كرة القدم، حيث وصل عدد اللاعبين الذين أصيبوا بالمرض إلى 57 لاعباً بمختلف دول العالم، وكانت إسبانيا في مقدمة الدول من حيث العدد بالوصول إلى 18 لاعباً، ولايزال حتى الآن خمسة لاعبين يخضعون للعلاج، بينما تم شفاء 13 لاعباً، وتأتي في المرتبة الثانية إيطاليا بعدد 16 لاعباً، لايزال منهم خمسة في مرحلة العلاج.
وبلغ عدد الدول التي شهدت الإصابة بفيروس كورونا 10 دول، وما بين الإصابات الـ57، لايزال 24 لاعباً في مرحلة العلاج، بينما تم شفاء 33 حالة، وترصد «الإمارات اليوم»، في الخريطة التفاعلية المرفقة من «غوغل»، الدول العشر التي شهدت الإصابة، وتوزيع عدد الحالات.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | 57 لاعب كرة قدم أصيبوا بـ«كورونا».. خريطة "غوغل" توضح أماكن «الوباء» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.