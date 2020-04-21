شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يقرر عدم المساس برواتب العاملين واللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، اليوم الثلاثاء، عقب اجتماعه ظهرًا عبر خاصية «الفيديو كونفرانس» عدم المساس برواتب العاملين في النادي بالإضافة إلى اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية، رغم الانعكاسات الاقتصادية السلبية لفيروس كورونا على النادي.

وأوضح الأهلي على موقعه الرسمي أن الاجتماع تمت فيه مناقشة الاقتراحات التي طلبها رئيس النادي الكابتن محمود الخطيب من أعضاء المجلس ومديري جهاز كرة القدم وقطاع الناشئين والأكاديمة والنشاط الرياضي لمواجهة الأزمة المالية المترتبة على توقف النشاط الرياضي خاصة وعجلة العمل بشكل عام، مستعرضًا موارد النادي المتوقفة والالتزامات الشهرية له، متضمنة رواتب اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية، بالإضافة إلى الموظفين والعاملين.

وبناء على الاجتماع، اتخذ مجلس إدارة الأهلي قرارين أولهما هو «عدم المساس برواتب الموظفين والعاملين وصرفها كاملة في مواعيدها المعتادة شهريًا، حتى يتمكنوا من الوفاء بكل التزاماتهم المعيشية في هذه الظروف الصعبة خاصة مع حلول شهر رمضان المعظم».

ونص القرار الثاني على «عدم المساس برواتب اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية في القطاعات الرياضية لمدة أربعة أشهر بداية من 1-4 حتى 1-7-2020، على أن يتم صرفها كاملة لكن في إطار جدولة شهرية، بما يضمن الوفاء بكل احتياجاتهم بشكل يناسبهم. ويقوم المجلس بإعادة تقييم الموقف ثانية بعد نهاية الفترة المشار إليها بما يتناسب مع الظروف العامة للبلاد».