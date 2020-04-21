شكرا لقرائتكم خبر عن باريس سان جيرمان يفاوض «سيلفا» لتجديد عقده والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يفاوض نادي باريس سان جيرمان الفرنسي مدافعه البرازيلي تياجو سيلفا من أجل تجديد عقده الذي من المقرر أن ينتهي في 30 يونيو القادم. وكان اللاعب البرازيلي قد ارتبط بالرحيل عن الفريق الباريسي الصيف القادم مجانًا بعد انتهاء عقده إلا أن النادي يبدو عازمًا على الحفاظ على نجم دفاعه لعام إضافي.، حسب «Esporte Interativo».

ويبقى الدولي البرازيلي صاحب الـ 35 عامًا أحد الضلوع الأساسية في تشكيلة المدير الفني الألماني توماس توخيل، فيما يرغب اللاعب في البقاء في أوروبا من أجل زيادة حظوظه في تمثيل منتخب السامبا في كأس العالم 2022. وشارك «سيلفا» في 30 مباراة مع باريس سان جيرمان هذا الموسم بجميع البطولات، سجل خلالها هدف واحد وصنع مثله.