شكرا لقرائتكم خبر عن جريزمان على رادار نيو كاسل فى الانتقالات الصيفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فى إطار الخطة الموضوعة من جانب الملاك الجدد المحتملين لنادى نيوكاسل الإنجليزى، تم رصد أكثر من 200 مليون جنيه إسترلينى لتدعيم صفوف النادى خلال الفترة المقبلة، وجعله واحدا من أقوى الفرق الأوروبية، حتى يكون جاهزا للمنافسة والتتويج على كافة البطولات، ووفقًا لوسائل الإعلام الإنجليزية فإن هناك خطة سيتم اتباعها وهدفها ضخ صفقات وعناصر قوية لصفوف نيوكاسل على رأسهم النجم الفرنسى جريزمان لاعب برشلونة الإسبانى، خاصة أن النادى الكتالونى لا يمر بأفضل أحواله رفقة برشلونة الإسبانى.

ومنذ انتشار أخبار تؤكد رغبة عدد من المستثمرين السعوديين لشراء نادى نيوكاسل، بدأت التقارير الإنجليزية فى الربط بين العديد من النجوم، وبين الانتقال إلى ملعب سان جيمس بارك، قلعة نيوكاسل، ويأتى على رأسهم جريزمان وذلك بحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية.

ولم يتمكن جريزمان من تقديم نفس مستوياته مع أتلتيكو مدريد، رفقة برشلونة، منذ انتقاله للعملاق الكتالونى الصيف الماضى، حيث اكتفى بتسجيل 8 أهداف فى 26 مباراة خاضها بالدورى الإسبانى هذا الموسم.

ومع ذلك قد يجد نيوكاسل صعوبات فى ضم جريزمان، فى ظل رغبة برشلونة باستخدامه ضمن صفقة تبادلية، لضم نيمار دا سيلفا من صفوف باريس سان جيرمان.

وأضافت الصحيفة البريطانية أن من الأسماء المنتظر ضمها ليلعب خلف جريزمان، هو رافا سيلفا، صانع ألعاب بنفيكا، ويرغب الفريق البرتغالى فى بيعه مقابل 25 مليون إسترلينى.

Advertisements