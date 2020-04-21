عاجل| الاتحاد الأوروبي يوصي باستكمال الدوريات وعدم إلغاءها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 أبريل 2020

أوصى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، باستكمال الدوريات الأوروبية هذا الموسم وعدم إلغاءها، معلنا التزامه بتقديم الدعم المادي، في ظل دراسة أكثر من مقترح لتنفيذه خلال الفترة المقبلة.



وأكد اليويفا أنه سيعقد اجتماعا مع أعضائه الـ55 عبر الفيديو لمناقشة طريقة إنهاء الموسم الجاري سواء للأندية أو المنتخبات، وجاء ذلك خلال بيان رسمي.

Advertisements

وقال يويفا: "تم تقديم عدد كبير من الخيارات لتغطية مباريات المنتخبات والأندية في كل المنافسات، كذلك كرر التزامه بتقديمه الدعم المادي لأعضائه وفقا لما خُطط له".

أضاف: "كان هناك اقتراحا قويا للغاية لإنهاء الدوريات الكبرى والكؤوس، لكن هناك اقتراحات خاصة كثيرة طرأت وتم الاستماع إليها".

وتابع: "بعد أن يتم الوصول للاتفاق فيما يخص المشاركة في البطولات الأوروبية، فأي قرارات بشأن ما تم سرده في البيان سيتم الإعلان عنها في اجتماع اللجنة التنفيذية يوم الخميس".