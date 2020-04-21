شكرا لقرائتكم حمادة صدقي يرفض منح لاعبي سموحة إجازة إضافية بعد انتهاء شم النسيم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض حمادة صدقي المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي سموحة منح لاعبيه راحة إضافية خلال الأيام المقبلة بعد انتهاء إجازة شم النسيم التي حصلوا عليها لمدة 4 أيام متواصلة بداية من الجمعة الماضية.

وأكد حمادة صدقي للاعبيه ضرورة العودة للتدريبات البدنية بشكل يومي وفقاً للخطة التي أشرف عليها ويعدها مدرب الأحمال المتواجد بالجهاز الفني للفريق.

ووضح حمادة صدقي المدير الفني لسموحة في تصريحات خاصةلـ"الخليج 365": "أحصل على تقرير يومي من مدرب الأحمال للتدريبات التي تقام أون لاين مع اللاعبين "لايف" بحيث يتابع المدرب المختص أداء اللاعبين وقدرتهم على تنفيذها التدريبات للحفاظ على لياقتهم البدنية".

وأكد حمادة صدقي، ان عودة بطولة الدوري المصري الممتاز حتى الآن ليست معلومة ( مش عارفين الدوري هايرجع امتى) ، لصعوبة الوضع الحالي بسبب انتشار فيروس كورونا.

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وقال صدقي: يجب على اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة وضع عدة سيناريوهات لعودة الدوري".

اضاف حمادة صدقي: " اتابع تدريبات فريقي عن بعض وفقا للبرنامج الموضوع للحفاظ على اللياقة البدنية لجميع لاعبي الفريق".

تابع حمادة صدقي، أنه في حالة صدور قرار باستكمال المسابقة في شهر يونيو المقبل سيحتاج الفريق لـ 5 اسابيع على الأقل لكي يكون جاهز للمنافسة، مشدداً أن اي لاعب لم يكن منتظم بشكل دوري في التدريبات خلال فترة التوقف سيحتاج لـ 7 أسابيع حتى يكون جاهز لاستكمال الدوري مع فريقه".