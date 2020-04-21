شكرا لقرائتكم أمير عزمي مجاهد: البدري يمتلك فرصة ذهبية لتجديد دماء المنتخب بعد كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أمير عزمي مجاهد المدرب العام للفريق الكروي الأول بنادي مصر أن الفرصة سانحة أمام حسام البدري المدير الفني للفراعنة لتجديد دماء الفريق خلال الفترة الحالية بعد انتهاء توقف كورونا.

وقال أمير عزمي مجاهد في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "اللاعبون حصلوا على الراحة الكافية خلال الفترة الماضية وبالتالي سيكون أمام مدرب الفراعنة فرصة كبيرة للحكم على الجميع بصورة جيدة ومنح الشباب الفرصة في التعبير عن أنفسهم بالشكل الذي يجعله يضع الخطوط العريضة لعملية تجديد دماء الفري بعناصر قادرة على خدم المنتخب الوطني الأول لسنوات طويلة مستقبلاً".

وتحدث أمير عزمي مجاهد عن حسام البدري قائلاً: "من المدربين الذين يعتمدون طيلت تاريخهم التدريبي على العناصر الشابة وهو لديه رؤية جيدة في منح العديد من اللاعبين داخل القلعة الحمراء وهو الأمر الذي ظهر في الفترة التي تولاه داخل الأهلي"، مشدداً على أن احمد حمدي بيكهام لاعب الجونة الحالي وكريم نيدفيد ومحمد هاني وغيرهم من اللاعبين استطاع أن يقدمهم بالشكل الأمثل للنادي والمنتخبات الوطنية المختلفة.

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وقال امير عزمي مجاهد أن الظروف ربما لم تكن مهيئة أمام المدربين السابقين في تجديد دماء الفراعنة بالرغم من اقدام أجيري على تلك الخطوة لولا استضافة مصر لبطولة كأس الأمم الأفريقية الماضية واستجابته لمطالب اتحاد الكرة بدعوة اللاعبين أصحاب الخبرة للاعتماد عليهم في البطولة القارية التي خرجنا منها أمام جنوب أفريقيا بدور الستة عشرة.

ويتوقف النشاط الكروي في مصر والعالم بسبب تفشي فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية التي تقوم بها حكومة الدكتور مصطفى مدبولي لمنع انتشار الوباء المميت بين المصريين خلال الفترة الحالية وهو الأمر الذي يجعل اللاعبين والجميع في النشاط الكروي في عزل طوعي خوفاً من انتقال الفيروس لهم.