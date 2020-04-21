شكرا لقرائتكم محمد عادل جمعة: أشعر بالفخر للعب في الزمالك ومرتضى منضور حقق طفرة بالنادي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد عادل جمعة لاعب الزمالك السابق أنه يشعر بالفخر باللعب في قلعة ميت عقبة والتي أضافت له الكثير، مؤكدا أن اللعب للأبيض من أهم محطاته خلال مسيرته بالملاعب.

قال في برنامج "أخبارنا" على قناة نادي الزمالك، المجلس الحالي للزمالك برئاسة مرتضى منصور حقق طفرة في النادي وعلى مستوى الفرق وملاعب قطاع الناشئين، مشيرا إلى أنه بدأ مشواره باللعب في قطاع الناشئين بالزمالك ثم الأهلي وبعدها انتقل إلى المقاولون العرب وقام المصري بشرائه من ذئاب الجبل.

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وفجر مفاجأة بأن مسئولي الاهلي حاولوا ضمه وقت وجوده في المصرى ولكن أزمة حادثة بورسعيد صعبت الموقف، لعدم التعامل بين ادارة الناديين في ذلك الوقت، مؤكدا أن الاهلي لجأ إلى حيلة من أجل ضمي عن طريق انتقالي لنادي برتغالي على أن أعود منه للقلعة الحمراء بعد 6 أشهر، وكان يتولى تطبيق السيناريو وقتها علاء عبد الصادق.

تابع: "كل هذا تم قبل دخول الزمالك في مفاوضات لضمه، قبل أن تكلل بالنجاح وينضم للقلعة البيضاء.. سعيد اني لعبت في الزمالك، ووجودي في الزمالك كان مهما في مسيرتي".

أضاف: لعبت مع الكثير من المدربين مثل فيريرا ومحمد حلمي وماكليش، ولكن يعد فيريرا أكثر مدرب تأثرت به لأنه مختلف تماما وقال لنا خلال التدريبات، كل ما تقومون به خطأ ، وطالبنا بتعلم استلام وتسليم الكرة والاستفادة من الكرة الأوروبية.