شكرا لقرائتكم عادل جمعة: معلول أفضل ظهير أيسر بمصر.. ومن يهاجم مصطفى محمد لـ"الشو" فقط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى محمد عادل جمعة لاعب الزمالك السابق عأن التونسي علي معلول لاعب الأهلي هو أفضل ظهير أيسر في الدوري المصري، لما يقدمه من مستويات عالية مع فريقه، وبات من أهم المحترفين في الدوري المصري.

قال في برنامج "أخبارنا" على قناة نادي الزمالك، هناك منافسة قوية بين محمد عبد الشافي وعبد الله جمعة في الجبهة اليسرى بالزمالك وإن كان الأخير ليس مركزه الأساسي ولكنه يجيد اللعب به، كما يوجد أيضا أحمد فتوح والذي أراه لاعب مميز للغاية، واطالب بضرورة عودته للقلعة البيضاء.

أشار إلى أن يوسف أوباما من اللاعبين المميزين ويمتلك شخصية قوية ومختلفة ويجيد اللعب تحت ضغط، مؤكدا أن مصطفى محمد هو أبرز المهاجمين في الدوري وهو الأول في تدعيم هجوم المنتخب الوطني ، وكذلك يوجد النيجيري جونيور أجايي، متابعا من يهاجم مصطفى محمد من أجل "الشو" خصوصا أنه لاعب صغير السن، ويحاول اثارة البلبلة وترديد اسمه.

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أوضح أن الزمالك ظهر بمستويات طيبة في الفترة الأخيرة وأصبح صاحب شخصية قوية داخل الملعب، مثنيا على المستويات والأداء الجماعي الذي ظهر عليه اللاعبين تحت قيادة كارترون.

كشف أنه يفكر في العودة إلى الدوري المصري بعد رحلة احترافية في نادي اتحاد بن قردان التونسي، مشيرا إلى أن ناديه يعاني من أزمات مالية بخلاف رحيل رئيس النادين وفكر في فسخ عقده، ولا يزال الموضوع معلق، ولكن يتمنى أن يحل قريبا.