شكرا لقرائتكم وكيله: معروف يوسف يتمنى العودة للزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وقال وكيل معروف يوسف في تصريح خاص : كل موسم يقوم الزمالك باقناع معروف يوسف بالتجديد موسم للزمالك واعارته لاي نادي علي ان يعود في يناير وهو ما لم يحدث علي مدار الموسمين المقبلين، مُضيفاً أن اللاعب سيجدد للزمالك في حالة قيده بقائمة الفريق ، او السماح له بالرحيل عن طريق البيع النهائي لأي فريق في ظل العروض التي تلقاها لاعب الوسط النيجيري عقب تألقه مع المقاولون العرب هذا الموسم وحصوله علي لقب افضل محترف في الدوري العراقي الموسم الماضي.

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من ناحية اخري انهي مسئولو الزملك اتفاقهم مع حازم امام ظهير أيمن الفريق علي تجديد تعاقده مع الفريق لمدة موسمين حيث ينتهي عقده مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي، وأكد مصدر داخل الزمالك أن إدارة النادي اتفقت مع حازم امام علي التجديد لموسمين مقبلين ، ورفض اللاعب وضع أي طلبات مالية مؤكدا لمسئولي الزمالك انه سيوقع علي بياض لثقته في ان إدارة النادي ستمنحه قيمته داخل الفريق بما يتماشي مع خبراته وما قدمه للفريق.

في نفس السياق ، أكد طارق يحيي نجم الزمالك السابق ، أن حازم إمام قائد الفريق الكروى الأول بالقلعة البيضاء سيجدد تعاقده خلال الأيام القليلة المقبلة، وهو ما أكد عليه رئيس الزمالك المستشار مرتضى منصور، وذلك خلال برنامجه عبر شاشة الزمالك: "مرتضى منصور كلمته قرار وهو أكد هنا أن حازم إمام سيجدد تعاقده وهو عودنا على كدة لما يقول حاجة بتتنفذ، مؤكدًا أن حازم إمام تحمل المسئولية بعد هروب النقاز، ولعب وهو مصاب وجماهير الزمالك لا يمكن أن تنسى جهود أى مضحى.