شكرا لقرائتكم عادل جمعة: الأهلي حاول ضمي خلال وجودي في المصري عن طريق ترانزيت برتغالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد عادل جمعة لاعب الزمالك السابق أنه تشرف باللعب في قلعة ميت عقبة والتي أضافت له كثيرا، مؤكدا أن اللعب للزمالك من أهم محطاته في الملاعب.

قال في برنامج "أخبارنا" على قناة نادي الزمالك، المجلس الحالي للزمالك برئاسة مرتضى منصور حقق طفرة في النادي وعلى مستوى الفرق وملاعب قطاع الناشئين، مشيرا إلى أنه بدأ مشواره باللعب في قطاع الناشئين بالزمالك ثم الأهلي وبعدها انتقل إلى المقاولون العرب وقام المصري بشرائه من ذئاب الجبل.

فجر مفاجأة بأن مسئولي الاهلي حاولوا ضمه وقت وجوده في المصري ولكن ازمة حادثة بورسعيد صعبت الموقف، لعدم التعامل بين ادارة الناديين في ذلك الوقت، مؤكدا أن الاهلي لجأ إلى حيلة من أجل ضمي عن طريق انتقالي لنادي برتغالي على ان اعود منه للقلعة الحمراء بعد 6 أشهر، وكان يتولى تطبيق السيناريو وقتها علاء عبد الصادق.

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تابع: كل هذا تم قبل دخول الزمالك في مفاوضات لضمه، قبل أن تكلل بالنجاح وينضم للقلعة البيضاء، قائلا: "سعيد اني لعبت في الزمالك، ووجودي في الزمالك كان مهما في مسيرتي".

أضاف: لعبت مع الكيرين من المدربين مثل فيريرا ومحمد حلمي وماكليش ، ولكن يعد فيريرا اكثر مدرب تأثرت به لأنه مختلف تماما وقال لنا خلال التدريبات، كل ما تقومون به خطأ ، وطالبنا بتعلم استلام وتسليم الكرة والاستفادة من الكرة الأوروبية.