شكرا لقرائتكم شكوى جديدة ضد الأهلي والزمالك في الطريق للفيفا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وقالت صحيفة المنتخب المغربية أن فريق الدفاع الحسني الجديدي يتجه نحو التصعيد ضد قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك للحصول على نصيبه من صفقة تفويت اللاعبين وليد أزارو وحميد أحداد على سبيل الإعارة على التوالي إلى كل من الإتفاق السعودي والرجاء البيضاوي، كما هو منصوص عليه في عقدي انتقال اللاعبين الدكاليين السابقين إلى الفريقين المصريين.

وأكد مسؤول الفريق المغربي في تصريح لصحيفة "المنتخب" الرياضية المتخصصة، أن الدفاع سبق وأن راسل كلا من الزمالك والنادي الأهلي المصريين قصد الحصول على نسبته من صفقة انتقال اللاعبين وليد أزارو المعار لمدة ستة أشهر من نادي القرن إلى الإتفاق السعودي وحميد أحداد المعار لموسم واحد إلى الرجاء البيضاوي. واشارت إلى أن العقد المبرم بين فارس دكالة وقطبي الكرة المصرية، وتحديدا البند الخامس ينص على أحقية استفادة الدفاع الحسني الجديدي من نسبة 20% من عائدات صفقة انتقال اللاعبين المذكورين إلى فريق آخر، وذلك طوال فترة تعاقدهما مع ناديهما الأهلي والزمالك الملزم كل منهما في أجل أقصاه 20 يوما من تاريخ ابرام عقد الإعارة بتحويل النسبة المنصوص عليها في حساب الفريق الدكالي، وهو الشيء الذي لم يتم لحد الساعة، بحسب المصدر ذاته. Advertisements ولم يستبعد الدفاع إمكانية اللجوء إلى الاتحاد الدولي "الفيفا" لتقديم شكايته في الموضوع ضد الفريقين المصريين الأهلي وغريمه التقليدي الزمالك بعدما استنفذ كل الطرق الودية للحصول على نصيبه من صفقتي انتقال كل من أحداد وأزارو إلى البطولتين المغربية والسعودية.

وأعار الزمالك لاعبه حميد أحداد في بداية الموسم الكروي الحالي إلى النسور الخضر مقابل 300 ألف دولار، في حين استفاد الأهلي شهر يناير المنصرم من مبلغ 500 ألف دولار من إعارته للمهاجم وليد أزارو إلى الإتفاق السعودي الذي أبدى نيته الأكيدة لشراء ما تبقى من عقد الدولي المغربي، وهي نفس الرغبة التي عبر عنها أيضا مؤخرا الرجاء البيضاوي، وهو موضوع يتابعه عن كثب الفريق الجديدي الذي يراهن على انتقالهما النهائي لانعاش خزينته التي تضررت هذا الموسم بعد تراجع الجماعات المحلية باقليم الجديدة عن تقديم منح الدعم السنوي لممثل المدينة الأول بالبطولة الإحترافية، وعدم التزام بعض المستشهرين بالتزاماتهما المالية، مما أحرج كثيرا مسؤوليه الذين اضطروا في الشهرين الماضيين إلى الإكتتاب لتوفير رواتب اللاعبين والأطقم التقنية والطبية للنادي.