ظهير الزمالك السابق : الأهلي حاول ضمي عن طريق ترانزيت برتغالى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد عادل جمعة لاعب الزمالك السابق أنه يشعر بالفخر باللعب في قلعة ميت عقبة والذي أضاف له الكثير، مؤكدا أن اللعب للأبيض من أهم محطاته خلال مسيرته بالملاعب.
وفجر مفاجأة بأن مسئولي الأهلي حاولوا ضمه وقت وجوده في المصرى ولكن أزمة حادثة بورسعيد صعبت الموقف، لعدم التعامل بين ادارة الناديين في ذلك الوقت، مؤكدا أن الاهلي لجأ إلى حيلة من أجل ضمي عن طريق انتقالي لنادي برتغالي على أن أعود منه للقلعة الحمراء بعد 6 أشهر، وكان يتولى تطبيق السيناريو وقتها علاء عبد الصادق.
تابع: "كل هذا تم قبل دخول الزمالك في مفاوضات لضمه، قبل أن تكلل بالنجاح وينضم للقلعة البيضاء، سعيد اني لعبت في الزمالك، ووجودي في الزمالك كان مهما في مسيرتي".
أضاف: لعبت مع الكثير من المدربين مثل فيريرا ومحمد حلمي وماكليش، ولكن يعد فيريرا أكثر مدرب تأثرت به لأنه مختلف تماما وقال لنا خلال التدريبات، كل ما تقومون به خطأ ، وطالبنا بتعلم استلام وتسليم الكرة والاستفادة من الكرة الأوروبية.
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