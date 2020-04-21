شكرا لقرائتكم خبر عن غداً ..مجلس التنس يجتمع بالفيديو كونفرانس لمناقشه آخر المستجدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد غداً الاربعاء، مجلس إدارة اتحاد التنس برئاسة اسماعيل الشافعي عبر تقنية الفيديو كونفرانس لمناقشة أخر المستجدات علي الساحة الرياضية وخاصة بعد توقعات الاتحاد الدولي للتنس بعودة النشاط الرياضي في شهر يوليو المقبل.

وناقش مجلس اتحاد التنس في اجتماعه السابق ، منح اللاعبين فترة 6 اسابيع للاستعداد والتسجيل للبطولات المحلية ، حال قرر مجلس الوزراء استئناف النشاط الرياضي بعد فترة توقف الحالية بسبب انتشار فيروس كورونا .

كما قرر المجلس في اجتماعه مناقشة الاتحاد الدولي للعبة من أجل ترحيل بطولتين للناشئين إلي شهر أكتوبر ، حيث كان من المفترض أن تقام البطولتين في مصر خلال شهر يونيه المقبل .

Advertisements

وكان الاتحاد المصرى للتنس، قد أصدر بياناً رسمياً أعلن فيه تجميد كافة الأنشطة المحلية، تماشياً مع قرار رئاسة الوزراء بتعليق الأنشطة الرياضية لمدة أسبوعين بسبب فيروس كورونا.

وجاء بيان الاتحاد كالتالي: بناءً على قرار السيد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والخاص بتعليق النشاط الرياضي بمصر لمدة أسبوعين وبناءً على البيان الصادر من السيد وزير الشباب والرياضة باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا ومنع أي تجمعات حرصاً على سلامة المواطنين، وقرار اللجنة الأولمبية المصرية بتعليق كافة الأنشطة الرياضية والبطولات المحلية وكافة المباريات والتجمعات الرياضية بجميع أنواعها لمدة أسبوعين، اعتباراً من اليوم الأحد الموافق 15 مارس 2020.

وعليه قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري للتنس: ـ إيقاف استكمال الأسبوع الأول وإلغاء الأسبوع الثاني من المجمع الثالث ويتم إخطار الأندية المقام لديها هذه البطولات "الأهلي، الأمن المركزي، كوتشيوم المقاولون العرب، الزهور بالتجمع، السليمانية". ـ إلغاء بطولات 12 سنة بالأندية المقامة بتاريخ 16/4 ـ 19/4/2020 في أندية " الأمن المركزي، كوتشيوم المقاولون العرب، نيو جيزة، اس كلوب" وذلك لتدخلها لمدة أسبوع مع المجمع الرابع المؤجل. ـ بالنسبة لنقاط المجمع الثالث سوف يتم الرجوع إلى الاتحاد الدولي للتنس وبرنامج حساب نقاط البطولات في كيفية احتسابها من عدمه. ـ تأجيل إقامة المجمع الرابع ليبدأ 2 أبريل 2020 في حالة سماح الدولة باستئناف النشاط الرياضي ويتم إبلاغ الأندية المقام بها بطولات في هذا المجمع وهي "الصيد، السليمانية، سبورتنج، الأمن المركزي، الزهور، توفيقية، نيو جيزة، جرين ديزرت".