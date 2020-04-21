شكرا لقرائتكم خبر عن شكوى جديدة ضد الأهلي والزمالك في الطريق للفيفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت تقارير مغربية عن تحرك وتصعيد جديد من ناد الدفاع الحسنى الجديدي ضد قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك بسبب ما وصفته مماطلة من الفريقين المصريين في دفع حقوق النادي المغربي.

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وأعار الزمالك لاعبه حميد أحداد في بداية الموسم الكروي الحالي إلى النسور الخضر مقابل 300 ألف دولار، في حين استفاد الأهلي شهر يناير المنصرم من مبلغ 500 ألف دولار من إعارته للمهاجم وليد أزارو إلى الإتفاق السعودي الذي أبدى نيته الأكيدة لشراء ما تبقى من عقد الدولي المغربي، وهي نفس الرغبة التي عبر عنها أيضا مؤخرا الرجاء البيضاوي، وهو موضوع يتابعه عن كثب الفريق الجديدي الذي يراهن على انتقالهما النهائي لانعاش خزينته التي تضررت هذا الموسم بعد تراجع الجماعات المحلية باقليم الجديدة عن تقديم منح الدعم السنوي لممثل المدينة الأول بالبطولة الإحترافية، وعدم التزام بعض المستشهرين بالتزاماتهما المالية، مما أحرج كثيرا مسؤوليه الذين اضطروا في الشهرين الماضيين إلى الإكتتاب لتوفير رواتب اللاعبين والأطقم التقنية والطبية للنادي.

وأعلن نادى الرجاء المغربى بداية هذا الموسم، عن تعاقده مع مهاجم نادى الزمالك حميد أحداد، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، مع أحقية الشراء فى نهاية الموسم.

وكان حميد أحداد قد انضم لصفوف فريق الزمالك الموسم الماضى، من فريق دفاع الحسنى الجديدى، بعقد لمدة 4 سنوات، ولكنه فشل فى حجز مكانة أساسية فى تشكيل الأبيض.