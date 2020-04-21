شكرا لقرائتكم خبر عن "كوبري أكتوبر" يُثير دهشة مجدي عبد العاطي خلال الحظر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثار ازدحام كوبري أكتوبر، دهشة مجدي عبد العاطي المدير الفني للفريق الأول بنادي أسوان، والذي تعجب من عدم التزام البعض بقوانين حظر التجول التي فرضتها الدولة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

ونشر عبد العاطي صورة عبر حسابه الشخصي على تويتر وعلق: ده الوضع الان علي كوبري اكتوبر !! اومال لو مفيش مدارس وجامعات وقطاع عام وكافيهات ومطاعم واقفه الوضع كان ممكن يبقي ازاي ؟؟!!!ربنا يرحمنا ويحمينا بقدرته وده الحل الوحيد.



مجدي عبد العاطي