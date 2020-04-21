"كوبري أكتوبر" يُثير دهشة مجدي عبد العاطي خلال الحظر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثار ازدحام كوبري أكتوبر، دهشة مجدي عبد العاطي المدير الفني للفريق الأول بنادي أسوان، والذي تعجب من عدم التزام البعض بقوانين حظر التجول التي فرضتها الدولة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.
ونشر عبد العاطي صورة عبر حسابه الشخصي على تويتر وعلق: ده الوضع الان علي كوبري اكتوبر !! اومال لو مفيش مدارس وجامعات وقطاع عام وكافيهات ومطاعم واقفه الوضع كان ممكن يبقي ازاي ؟؟!!!ربنا يرحمنا ويحمينا بقدرته وده الحل الوحيد.
مجدي عبد العاطي
من ناحية أخرى، قال مصطفى أمين عضو مجلس إدارة نادي أسوان، في تصريحات خاصة، نتواصل مع اللاعبين بالاستمرار للإطمئنان عليهم، ووضعنا لهم برنامج إعداد يتلخص في ساعة جري يومياً بالإضافة إلى ساعة أخرى تدريب في صالة الجيم للحفاظ على المستوى البدني، في ظل توقف النشاط الرياضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.
وقرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان، تحت القيادة الفنية لمجدى عبد العاطى مدرب الفريق، على تمديد راحة لاعبى الفريق ، فى ظل توقف النشاط الرياضى فى مصر بسبب انتشار فيروس كورونا العالمى، وغموض المشهد حول استئناف الموسم.
ويسعى أسوان بعد انتهاء التوقف لمواصلة انتصاراته التى اختتم بها الدورى بعد الفوز على الإسماعيلى والاتحاد وحرس الحدود فى آخر ثلاث مباريات بالدورى، ويحتل أسوان المركز الـ 13 بجدول مسابقة الدورى العام، بعدما حصد أبناء الجنوب ثلاث انتصارات متتالية قبل انتهاء الدور الأول، جاءت على حساب حرس الحدود والإسماعيلى والاتحاد السكندري، برصيد 18 نقطة، وتحت القيادة الفنية لمجدى عبد العاطى فاز أبناء الجنوب فى 4 مباريات، وتعادلوا فى 6 لقاءات وخسروا سبعة أخرى، كما سجل هجوم أسوان 19 هدفًا واستقبلت شباكهم 27 هدفًا آخر.
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