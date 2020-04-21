شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يدرس الاستغناء عن صبرى رحيل نهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الاتحاد السكندرى بقياة طلعت يوسف، الاستغناء عن خدمات صبرى رحيل ظهير أيسر الفريق، وعرضه للبيع فى نهاية الموسم الجارى، نظرًا لعدم الحاجة لخدماته.

وكشف مصدر مطلع بالجهاز الفنى، أن طلعت يوسف يدرس الاستغناء عن خدمات صبرى رحيل والتعاقد مع ظهير أيسر يُجيد تنفيذ تعليماته ويخدم خطة لعبه، ومن المنتظر أن يتناقش المدير الفنى فى الأمر مع محمد مصيلحى رئيس مجلس الإدارة لاتخاذ القرار الأصلح للفريق.

وانتقل صبرى رحيل لنادي الاتحاد السكندري، بعد 5 سنوات قضاها مع النادى الأهلى لعب فيها 75 مباراة، ولم ينجح خلالها فى تسجيل أى هدف.

ويراقب الجهاز الفنى خلال فترة التوقف الحالية عدد من اللاعبين بأندية الدورى الممتاز، بالإضافة لأندية القسم الثانى تحسبا للاستعانة بأحدهم طبقا لرؤية الجهاز الفنى بقيادة طلعت يوسف.

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وقد استقر الجهاز الفنى على رحيل المالى ويلسون اكاكبو مدافع الفريق بنهاية الموسم الجارى، مع الاعتماد على السورى فى منطقة وسط الملعب، وأصبح لا يتبقى سوى الثلاثى إسلام جمال ومحمود رزق ومحمد أنور.

دخل مسئولو الاتحاد السكندرى فى مفاوضات شفوية مع ميدو جابر صانع ألعاب مصر المقاصة من أجل معرفة رأيه النهائى بشأن التفاوض معه للانضمام لزعيم الثغر.

ويحتاج الاتحاد السكندرى للتعاقد مع صانع ألعاب جديد بعد اقتراب رحيل أحمد رفعت صانع ألعاب الفريق الأساسى بعد انتهاء إعارته وعودته من جديد للزمالك بنهاية الموسم الجارى.

ويعول طلعت يوسف المدير الفنى للاتحاد على محمد الصباحى صانع ألعاب الفريق الذى تعاقد معه مجلس إدارة النادى قادمًا من أسوان خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لتعويض غياب رفعت وأيضًا لاعب سوبر مثل ميدو جابر، خاصة أنه يعلم إمكانياته جيدًا منذ أن كان مديرًا فنيًا للفريق الفيومى وكان ميدو جابر لاعبًا ضمن صفوف الفريق.