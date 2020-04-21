الاتحاد الهندي لكرة القدم يعلن فوز موهون باغان بلقب الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365: أعلن الاتحاد الهندي لكرة القدم إنهاء الدوري المحلي لموسم 2019-2020 واعتبار نادي موهون باغان فائزاً بلقب البطولة. وجاء هذا القرار بعد مصادقة مجلس إدارة الاتحاد الهندي لكرة القدم، على توصية لجنة الدوري نتيجة انتشار فايروس كورونا. وقال الاتحاد الهندي في بيان صحفي: وافق مجلس الإدارة على توصيات لجنة الدوري، حيث أن هذه ظروف خارجة عن السيطرة، وسوف يركز الاتحاد الهندي لكرة القدم وجميع أطراف اللعبة على أولوية صحة وسلامة اللاعبين والمسؤولين والجماهير، حيث أنه لا يوجد تأكيد حول موعد استئناف الفعاليات الرياضية في البلاد.

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