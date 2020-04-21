اتحاد جدة يفاوض حارس فلامنجو البرازيلي

تسعى إدارة نادى اتحاد جدة برئاسة أنمار الحائلى في التعاقد مع البرازيلي دييجو ألفيس حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي فلامنجو، وذلك لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت تقارير صحفية بأن إدارة نادى نادي اتحاد جدة قدمت عرض مغري إلى الحارس البرازيلي الكبير دييجو ألفيس، لضمه الى صفوفه بداية من الموسم الرياضي الجديد .

وأشارت التقارير، أن مدرب الاتحاد كاريلي تواصل مع دييجو ألفيس، وعرض عليه الانضمام إلى صفوف اتحاد جدة السعودى .

حيث قال: "فابيو كاريلي مدرب كورينثيانز السابق يبدو أنه لن ينجح في محاولة ضم ألفيس. رغم أن عقده ينتهي قريبًا لكن الاتجاه هو أن يتم الجديد مع فلامنجو".

وانضم دييجو ألفيس صاحب ال ٣٤ عاما إلى نادي فلامنجو موسم 2017، قادمًا من صفوف فالنسيا الإسباني. ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة المركز الثالث عشر بجدول ترتيب دوري كأس

كانت وزارة الى صفوفه بداية من الموسم الرياضي الجديد .وأشارت التقارير، أن مدرب الاتحاد كاريلي تواصل مع دييجو ألفيس، وعرض عليه الانضمام إلى صفوف اتحاد جدة السعودى .حيث قال: "فابيو كاريلي مدرب كورينثيانز السابق يبدو أنه لن ينجح في محاولة ضم ألفيس. رغم أن عقده ينتهي قريبًا لكن الاتجاه هو أن يتم الجديد مع فلامنجو".وانضم دييجو ألفيس صاحب ال ٣٤ عاما إلى نادي فلامنجو موسم 2017، قادمًا من صفوف فالنسيا الإسباني. ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة المركز الثالث عشر بجدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد ٢٣ نقطة.كانت وزارة الرياضة السعودية أعلنت تعليق الأنشطة الرياضية بسبب انتشار فيروس كورونا

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