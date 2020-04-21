الأهلي يعلن عدم المساس برواتب العاملين بالنادي والقطاعات الرياضية

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، خلال اجتماعه ظهر اليوم الثلاثاء عبر تقنية الفيديو كونفرانس، عدم المساس برواتب الموظفين والعاملين وصرفها كاملة في مواعيدها المعتادة شهريا، حتى يتمكنوا من الوفاء بكل التزاماتهم المعيشية في هذه الظروف الصعبة خاصة مع حلول شهر رمضان المعظم .

كما شدد المجلس خلال اجتماعه على عدم المساس برواتب اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية في القطاعات هذه الظروف الصعبة خاصة مع حلول شهر رمضان المعظم .كما شدد المجلس خلال اجتماعه على عدم المساس برواتب اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية في القطاعات الرياضية لمدة أربعة أشهر بداية من 1-4 حتى 1-7-2020، على أن يتم صرفها كاملة لكن في إطار جدولة شهرية، بما يضمن الوفاء بكل احتياجاتهم بشكل يناسبهم. ويقوم المجلس بإعادة تقييم الموقف ثانية بعد نهاية الفترة المشار إليها بما يتناسب مع الظروف العامة للبلاد.

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