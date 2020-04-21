تقرير..تشيلسي يقترب بشدة من ضم كويتينو

يقترب فيليب كوتينيو جناح فريق برشلونة الإسباني المعار لنادي بايرن ميونخ الألماني لنهاية الموسم الجاري، من الأنتقال صفوف نادي تشيلسي خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

أشارت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن كوتينيو أصبح قريب جدًا من الانضمام لنادي تشيلسي، وسط رغبة إدارة نادي

برشلونة ببيعه و الاستفادة ماديًا منه.

أضافت الصحيفة، أن برشلونة سيوافق على بيع كوتينيو مقابل 90 مليو يورو، بعدما أكدت التقارير الألمانية عدم رغبة نادي بايرن ميونخ بتفعيل بند أحقية الشراء

لكوتينيو، لرؤية النادي بأنها ليست بحاجة لشراء اللاعب البرازيلي.

وتابعت الصحيفة الإسبانية، أن البلوز يخطط لاستغلال الوضع الاقتصادي، ودفع أقل من المطلوب، بعد الدخول في مفاوضات جادة مع إدارة البرسا، بطلب من فرانك لامبارد المدير الفني للفريق الإنجليزي، الذي أكد حاجته للاعب وأنه سيكون إضافة للبلوز لما يملكه من إمكانيات، و خبرة بالبريميرليج.