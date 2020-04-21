الأهلي يناقش سبل مواجهة الأزمة المالية بعد توقف النشاط

عقد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، اجتماعا ظهر اليوم الثلاثاء، بنظام «الفيديو كونفرانس».
وناقش المجلس في اجتماع اليوم الاقتراحات التي طلبها محمود الخطيب، رئيس النادي، قبل فترة من السادة أعضاء المجلس ومديريجهاز كرة القدم وقطاع الناشئين والأكاديمية والنشاط الرياضي، حول كيفية مواجهة الأزمة المالية، التي تعاني منها كل المؤسسات والهيئات بعد توقف النشاط الرياضي بشكل خاص، وعجلة العمل تقريبًا بشكل عام.
واستعرض المجلس الموارد المالية للنادي التي توقفت وكذلك التزاماته المالية الكبيرة المطلوبة شهريا، والتي تتضمن رواتب الموظفين والعاملين واللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية.
ولم تحدد الجهات القائمة على الرياضة المصرية، أي موعد مقترح لاستئناف منافسات الموسم الجديد.
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