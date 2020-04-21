الاتحاد الأوروبي يواصل مناقشاته حول عودة المسابقات الكروية

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء، مع ممثلي الاتحادات الـ55 الأعضاء، لبحث عودة المباريات مرة أخرى هذا الموسم، سواء الدوريات المحلية أو المسابقات الأوروبية، دوري أبطال أوروبا، والدوري الأوروبي.

قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ، في بيانه الرسمي: "اجتمع الاتحاد الأوروبي بالفيديو مع 55 اتحادًا

من الأعضاء، لتقديم بعض التحديثات للخيارات المتاحة، والتي يجري دراستها من قبل مجموعتي العمل، اللتين تم إنشاؤهما في منتصف مارس".

وأضاف: "شهد الاجتماع تقديم مجموعة متنوعة من الخيارات لجدولة المباريات، تغطي كل التزامات الأندية والمنتخبات".

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وتابع: "تمت مناقشة تمويل الاتحادات

الوطنية، من خلال برنامج (Hat Trick)، مع تجديد يويفا التزامه بسداد المدفوعات للأعضاء، كما هو مخطط لها".وواصل: "هناك توصية قوية بضرورة استكمال مسابقات الدوري والكأس، لكن سيجري النظر في بعض الحالات الخاصة، التي سيتم فيها إلغاء البطولات بمجرد وضع إرشادات، تتعلق بالمشاركة في المسابقات الأوروبية".

وأتم الاتحاد الأوروبي: "سيتم الإعلان عن أي قرارات بشأن الموضوعات المذكورة، عقب اجتماع اللجنة التنفيذية لليويفا، الخميس المقبل".