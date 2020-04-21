تقرير..باريس سان جيرمان يتحرك لضم بنزيمة

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، مهتم بضم كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد الإسباني، وأن ناصر الخليفي رئيس النادي الباريسي يتحرك من أجل ضمه.
وأضافت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن نادي سان جيرمان سيحاول مجددًا لضم بنزيمة، بعدما حاول عدة مرات لضم المهاجم الفرنسي صاحب الـ32 عامًا ، لكنهكان يرفض دائمًا.
وفي سياق متصل، أكدت صحيفة "سبورت" أن النادي الباريسي يرغب بضمه لتعويض رحيل الأوروجوياني إدينسون كافاني الذي سيرحل الصيف المقبل بعد انتهاء عقده مع النادي، وعدم ثقة النادي بإستمرار ماورو إيكاردي معهم.
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