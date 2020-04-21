أتلتيكو مدريد يضع شرطًا للتخلي عن نجمه لمانشستر يونايتد

وضع نادي أتلتيكو مدريد الإسباني شرطًا للموافقة على بيع ساؤول نيجويز نجم الفريق، لـمانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة. كتبت صحيفة " ماركا" الإسبانية أن نادي أتلتيكو مدريد يرفض التخلي عن نجمه ساؤول والاحتفاظ باللاعب، وسط اهتمام العديد من الأندية على رأسها مانشستر يونايتد. باللاعب، وسط اهتمام العديد من الأندية على رأسها وأضافت الصحيفة أن الشرط الوحيد الذي سيجعل إدارة النادي الإسباني توافق على بيع ساؤول لمان يونايتد هو دفع مبلغ 150 مليون يورو وهي قيمة الشرط الجزائي، من أجل التخلي عن نجمها الإسباني. وواصلت الصحيفة أن تلك الحالة الوحيدة التي سيوافق عليها النادي الإسباني من أجل التخلي عن ساؤول وبيعه للمان يونايتد الذي يبحث عن بديل بول بوجبا في حال رحيله نهاية الموسم الجاري. دفع مبلغ 150 مليون يورو وهي قيمة الشرط الجزائي، من أجل التخلي عن نجمها الإسباني.

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