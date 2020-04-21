محمد صلاح: الزمالك أكثر الأندية تضرراً من توقف الدوري

قال محمد صلاح المدير الفني لفريق الزمالك السابق إنه يتمنى أن يكون نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.
وقال صلاح في تصريحاته إنه يحلم
وأضاف: "الزمالك من أكثر الفرق التي تضررت من توقف الدوري خاصة أن جميع لاعبيه وصلوا لمستوى فني عالي للغاية خاصة خلال شهر فبراير".
واختتم حديثه قائلا: "استئناف الدوري لن يكون قرارا صادر من اتحاد الكرة وإنما سيكون من الدولة المصرية".
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