الصيد يحتفل بعيد ميلاد البطلة هداية ملاك

إحتفل نادي الصيد بعيد ميلاد لاعبته الاولمبية في التايكوندو، هداية ملاك ، الـ27 الذى وافق اليوم الثلاثاء 21 ابريل،حيث ولدت هداية في نفس اليوم عام 1993
وحرص بعض اعضاء مجلس ادارة النادي على الاتصال بها ، وتهنئتهابعيد ميلادها .
يذكر أن هداية بدأت لعب التايكوندو منذ سن 10 سنوات، وبدأت تحصد عددا من الميداليات وبطولة الجمهورية، وانضمت إلى منتخب الناشئين ثم منتخب الكبار.
وحصدت أول مركز في بطولة الجيزة وتأهلت إلى بطولة الجمهورية وحصدت أول بطولة جمهورية وهي 14 عاما.
وتعتبر هدية أول فتاة تحقق ميدالية أوليمبية فى تاريخ التايكوندو حين فازت بالميدالية البرونزية فى دورة الألعاب الأوليمبية ريو دى جانيرو 2016، وتغلبها على منافستها البلجيكية رحيلة أسمانى فى منافسات 57 كيلو.
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