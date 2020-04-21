اتحاد الكرة الجزائري يُنهي إجراءات ضم نجل زيدان إلى محاربي الصحراء

أبدى لوكا زيدان حارس المرمى الذي يشارك حالياً مع إحدى أندية القسم الثاني الإسباني ونجل المدير الفني لفريق ريـال مدريد الإسباني زين الدين زيدان، استعداداه الكامل لتمثيل منتخب الجزائر دولياً الفترة المقبلة. الفترة المقبلة. وأشارت تقارير إسبانية اليوم الثلاثاء، أن اتحاد اللعبة الجزائري بصدد إنهاء كافة الأوراق المتعلقة بضم اللاعب إلى صفوف محاربي الصحراء، ويتبقي فقط مقابلة اللاعب مع جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر. فقط مقابلة اللاعب مع جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر. ويبلغ الحارس المعار إلى ناديه الإسباني الحالي من ريـال مدريد، 21 عاماً، ويعتمد اتحاد اللعبة الجزائري على تمتع والده بالجنسية الجزائرية بجانب الفرنسية، وهو الأمر الذي سيسهل مهمة إنتقاله للجزائر.

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