تحركات جادة في الأهلي لشراء عقد رمضان صبحي

تدرس إدارة النادي الأهلي بقيادة محمود الخطيب لشراء عقد رمضان صبحي من نادي هدرسفيلد تاون الإنجليزي، رغم تحدث اللاعب في وقت سابق عن نيته في العودة إلى الدوري الإنجليزي لاستئناف مسيرته الاحترافية.

وتواصل محمود الخطيب مع مدير التعاقدات في الأهلي “أمير توفيق” لمناقشة إمكانية التفاوض مرة أخرى مع إدارة هدرسفيلد لضم رمضان صبحي بشكل نهائي، بعدما تراجع النادي عن تجميد الصفقة وإنهاء الإعارة بعد نهاية الموسم الجاري.

وأعاد الأهلي التفكير في شراء رمضان صبحي بشكل نهائي بعد علمه بتفاوض إدارة نادي بيراميدز لضمه، حسب ما ذكرته بعض الصحف المصرية مطلع هذا الأسبوع.

عودة مثالية

عاد رمضان صبحي إلى صفوف الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية عام 2019 بسبب كثرة جلوسه على دكة بدلاء فريقه الجديد “هدرسفيلد تاون”، حيث شارك في 4 مباريات فقط بالدوري الإنجليزي جميعهم من على دكة البدلاء.

وكانت عودة رمضان صبحي إلى الأهلي “مثالية” من عدة جوانب، فقد نجح في استعادة مستواه الفني والبدني خلال موسم ونصف الموسم، لهذا يرى أن أموره ستتغير كثيرًا في الاحتراف الخارجي إذا ما أتم عودته.

وسجل رمضان صبحي ما مجموعه 6 أهداف في 24 مباراة بالدوري المصري الممتاز خلال عامي 2019 و2020، وصنع العديد من الأهداف الهامة لزملائه في الفريق.

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كما توج بكأس السوبر المصري والدوري المحلي، وساهم في تأهل الأهلي إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وفاز مع منتخب مصر الأولمبي ببطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا التي أقيمت في القاهرة نهاية عام 2019.

ما هي شروط هدرسفيلد؟

طلب رئيس الأهلي “محمود الخطيب” التعرف على شروط هدرسفيلد لبيع رمضان صبحي بشكل نهائي خلال الميركاتو الصيفي 2020.

وسيراسل أمير توفيق إدارة نادي هدرسفيلد خلال الأيام القليلة القادمة للتعرف منهم على إمكانية الاستغناء عن اللاعب بشكل نهائي خلال شهر يونيه.

وتتضمن رسالة أمير توفيق سؤالاً حول منافسي الأهلي في هذه الصفقة، بهدف التعرف على حقيقة تواصل إدارة بيراميدز مع النادي الإنجليزي من عدمه.

وتُدير شركة HSH Sports Limited أعمال رمضان صبحي، بالإضافة إلى لاعبين أمثال نيك باول لاعب وسط مانشستر يونايتد السابق ولاعب ستوك سيتي الحالي، ونجم نادي نوريتش سيتي “ألكسندر تيتي” والثنائي المصري “محمد ناجي جدو وأحمد فتحي”، والمدير الفني الويلزي الشهير “توني بوليس”.