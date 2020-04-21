محمود وحيد يُطيح بحسين السيد من خطة الأهلي

استبعد المدير الفني للنادي الأهلي المصري “رينيه فايلر” الظهير الأيسر “حسين السيد” في خطة الفريق المستقبلية، لرغبته في الاعتماد على الثلاثي “علي معلول ومحمود وحيد وأيمن أشرف”، مع تصعيد لاعب شاب للاستعانة به وقت الأزمات في الإصابات أو الإيقافات.

وأعير حسين السيد إلى نادي الصفاقسي التونسي خلال الميركاتو الشتوي الماضي، على أمل استعادة مستواه المعهود الذي ظهر به مع نادي الإتفاق السعودي خلال فترة إعارته بموسم 2019/2018، حيث شارك في 22 مباراة بالدوري السعودي للمحترفين وسجل هدفين.

وشارك حسين السيد /28 عامًا/ في ثلاث مباريات مع الصفاقسي في الدوري التونسي للمحترفين قبل توقف النشاط الرياضي بسبب جائحة كورونا.

واستطاع الصفاقسي الفوز في الثلاث مباريات أمام الاتحاد المنستيري ونجم المتلوي وشبيبة القيروان، ولم تهتز شباكه سوى مرة واحدة فقط!.

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قرار فايلر

تسعى إدارة الأهلي إلى تنفيذ قرار فايلر بتجديد إعارة حسين السيد إلى نادي الصفاقسي أو بيعه إلى أحد الأندية الراغبة في التوقيع معه خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وتمسك المدرب السويسري ببقاء الظهير الأيسر البديل “محمود وحيد” رغم قلة مشاركاته منذ انضمامه من صفوف مصر المقاصة خلال الميركاتو الشتوي 2019.

وما يزيد من صعوبة تخلي رينيه فايلر عن قراره بشأن التخلص من حسين السيد، إجادة المدافع الدولي المصري “أيمن أشرف” للعب دور الظهير الأيسر وقت الطواريء.

وقضى حسين السيد النصف الأول من الموسم الحالي 2020/2019 دون أي مشاركة تذكر في مباريات الدوري المصري الممتاز، الأمر الذي دفعه نحو تقليد 13 لاعبًا فضلوا مغادرة الأهلي بنظام الإعارة خلال آخر فترتي انتقالات صيفية وشتوية.