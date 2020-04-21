يوفنتوس يُخطط لإشعال حربًا جديدة مع نابولي سوف تضاعف العداوة بينهما

بات يوفنتوس هو أحدث نادٍ يُبدي اهتمامًا بجناح نابولي “ديريس ميرتينس” الذي سيكون لاعبًا مجانيًا في صفقات الصيف، وهو مطلوب بالفعل في إنتر وموناكو وتشيلسي وآرسنال ومانشستر يونايتد.

وينتهي عقد الدولي البلجيكي هذا الصيف، ولم يوافق بعد على الشروط الشخصية للتمديد، مع البارتينوباي، في ظل عدم استجابة إدارة “دي لاورنتس” لمطالب النجم البلجيكي بمنحه عقد لمدة ثلاث سنوات.

حتى الآن، برز إنتر وتشيلسي كمرشحين لضم هدّاف السان باولو في آخر موسمين، مع استعداد مانشستر يونايتد وآرسنال وموناكو أيضًا للانقضاض على اللاعب.

Advertisements

ومع ذلك، تشير “سبورت ميدياسيت” إلى أن هناك احتمالية للم الشمل بين ميرتينس ومدربه السابق “ماوريتسيو ساري” في يوفنتوس، حيث سيكون البلجيكي هو المعوّض المحتمل “لجونزالو هيجواين” في الموسم القادم.

وكان ساري هو الذي حوّل ميرتينز من الجناح إلى مركز المهاجم الوهمي ، مما أدى إلى تحسن مستواه وأرقامه، حتى أصبح أفضل هدّاف في تشكيلة نابولي في آخر موسمين، لذلك يفكر ساري في الاستفادة بفكرته والحصول على لاعبه السابق.

يذكر أن علاقة جماهير نابولي بجماهير اليوفي ليست مثالية، حيث ترتبط جماهير الجنوب في إيطاليا بعداوة مع أندية الشمال عامة، وبشكل أخص جماهير نابولي وجماهير السيدة العجوز.