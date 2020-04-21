طاهر أبو زيد يصف خسارة منتخب مصر من غانا بالأسوأ في حياته!

وصف أسطورة منتخب مصر والنادي الأهلي “طاهر أبو زيد” يوم الخسارة المُذلة التي تعرضت لها مصر أمام غانا في تصفيات كأس العالم 2014، باليوم الأسوأ في حياته المهنية، حيث كان وزيرًا للرياضة المصرية.

وخسر منتخب مصر أمام منتخب غانا في مدينة كوماسي بنتيجة 1/6 في ذهاب الدور التأهيلي الأخير إلى مونديال البرازيل.

وقال طاهر أبو زيدة في حديثه مع قناة أون تايم سبورت “خسارة مصر من غانا هي الأسوأ في حياتي، لم أتوقع تلك الخسارة الثقيلة التي تلقاها المنتخب أمام غانا، كان بمثابة اليوم الأسوأ لي في كرة القدم”.

وأضاف “فكرت في إقالة جميع أعضاء الجهاز الفني بعد فضيحة كوماسي خلال التواجد في الطائرة العائدة إلى القاهرة، لكنني أقتنعت بأنهم سيقدمون على تلك الخطوة”.

ويعتقد طاهر أبو زيد أن الجهاز الفني يتحمل المسؤولية كاملة في وقوع هذه الفضيحة الكروية، لفشله في تهيئة اللاعبين لتلك المواجهة بالصورة اللازمة.

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وارتكن رفاق محمد أبو تريكة على تفوقهم السابق أمام منتخب غانا في نهائي كأس أمم أفريقيا 2010، عندما انتهى اللقاء بفوز الفراعنة بهدف محمد ناجي جدو في الأشواط الإضافية.

لكن منتخب غانا كان قد هزم مصر في لقاء ودي يوم 10 يناير 2013، بثلاثة أهداف دون رد سجلهم “بادو وبواكي وجيان أسامواه”، وكانت تلك أفضل إشارة إلى مدى صعوبة المواجهة الأولى في كوماسي.

وقدم المنتخب المصري مستوى متميز في تلك التصفيات تحت قيادة المدير الفني الأميركي “بوب برادلي”، حيث استطاع الفوز على زيمبابوي ذهابًا وإيابًا 1/2 و4/2، والفوز على موزمبيق 1/0 وغينيا كوناكري 2/4.

وضمت تشكيلة مصر أسماءً لها باع طويل في الكرة المصرية أمثال “وائل جمعة ومحمد أبو تريكة ومحمد ناجي جدو ومحمد صلاح وأحمد حجازي وأحمد المحمدي ومحمود شيكابالا ومحمد النني وحسني عبد ربه وأحمد حسن كوكا وآدم العبد وعمرو زكي وحسام غالي ورامي ربيعة”.

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